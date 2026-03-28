Poligondan silah çalmıştı. 16 yaşındaki çocuğun cezası belli oldu

10 Eylül 2025'te Dulkadiroğlu ilçesinde H.E. (16), arka kapıyı levye ile kırarak bir atış poligonuna girdi. Cam bölmede bulunan 2 tabanca ile yaklaşık 300 mermiyi alan H.E., olay yerinden uzaklaştı.



Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla dron destekli ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı aramalar sonucunda H.E., çaldığı silah ve mühimmatla birlikte 3 gün sonra yakalandı.



Şüpheli, savcılık ifadesinde ailesiyle sorun yaşadığını, babasının yanına gitmek istediğini ve kendisini korumak amacıyla silah aldığını öne sürdü. Poligonun kapısının kolay açıldığını ve içeride silah bulunduğunu bildiğini söyleyen H.E., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



H.E. hakkında açılan dava, Kahramanmaraş Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasında pişman olduğunu belirten sanık, beraatını talep etti.



Mahkeme, "hırsızlık" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 30 bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.