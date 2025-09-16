Polis 400 saatlik görüntü izledi: İstanbul'da uyuşturucudan 11 tutuklama
İstanbul'da boş bir hap kapsülünden yola çıkan polis, 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyip binlerce liralık uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 11 kişi tutuklandı.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da boş bir konteynerde boş hap kapsülü bulmaları üzerine çalışma başlattı.
Kapsülü buldukları yerden itibaren geriye doğru 400 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, Güngören'de belirledikleri adreste uyuşturucu üretildiği tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 milyon 318 bin 366 uyuşturucu hap ele geçirildi.
7-15 Eylül tarihlerinde farkı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 309,3 kilogram sentetik uyuşturucu, 200,4 kilogram sentetik uyarıcı, 2,45 kilogram kokain, 75 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
