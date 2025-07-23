Polis Akademisi Mezuniyet töreni 2025 ne zaman, saat kaçta?

Polis Akademisi öğrencileri için büyük gün belli oldu. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı mezuniyet töreni 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından tören hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada;

