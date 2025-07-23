Polis Akademisi Mezuniyet töreni 2025 ne zaman, saat kaçta?
Polis Akademisi Mezuniyet töreni tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Mezuniyet töreni bu yıl temmuz ayının son günlerinde gerçekleşecek. Peki, Polis Akademisi Mezuniyet töreni 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Polis Akademisi öğrencileri için büyük gün belli oldu. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı mezuniyet töreni 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından tören hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Polis Akademisi Mezuniyet Töreni ile kahraman öğrencilerimiz görevlerine başlayacaklar" denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Akademisi
- Gündem
- Polis