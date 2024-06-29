Polis alımında son durum: 31. Dönem POMEM mülakat sınavları ne zaman?

31. dönem POMEM başvurularının ardından yapılan fiziki sınavlar da geride kaldı. POMEM kapsamında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasının geride kalmasının ardından sıra sözlü mülakatlara geldi. Peki, POMEM sözlü mülakatları ne zaman?

Polis alımında son durum: 31. Dönem POMEM mülakat sınavları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 1500'ü kadın polis olmak üzere toplam 7 bin 500 polis alımı yapılacak. 31. dönem mülakat yeri ve tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Polis adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek sınav tarihi ve sınav merkezinde mülakata tabi tutulacak. İşte, 31. Dönem POMEM Polis alımında son durum...

MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

POMEM sınav giriş yerleri ve tarihleri belli oldu.

Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31.Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ön başvurularını olumlu olarak sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar 31. Dönem POMEM giriş belgesini e-Devlet üzerinden "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME EKRANI

31. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihlerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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