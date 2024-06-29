Polis alımında son durum: 31. Dönem POMEM mülakat sınavları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 1500'ü kadın polis olmak üzere toplam 7 bin 500 polis alımı yapılacak. 31. dönem POMEM mülakat yeri ve tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Polis adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek sınav tarihi ve sınav merkezinde mülakata tabi tutulacak. İşte, 31. Dönem POMEM Polis alımında son durum...



MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI



POMEM sınav giriş yerleri ve tarihleri belli oldu.



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31.Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır." ifadeleri yer aldı.



Ön başvurularını olumlu olarak sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar 31. Dönem POMEM giriş belgesini e-Devlet üzerinden "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.



SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME EKRANI



31. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihlerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.



POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

