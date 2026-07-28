Polis altı ay boyunca takip etti, bu sabah harekete geçti: 382 şüpheli gözaltında

Gaziantep merkezli 14 şehirde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ayrıntıları açıklanan operasyon altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 548 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon yapıldı.

382 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden 75'inin cezaevinde olduğu belirlenirken, Gaziantep merkezli 14 şehirde yapılan operasyonlarda 382 şüpheli gözaltına alındı.

Dördü yurt dışında firari olduğu belirlenen 91 şüpheliye yönelik işlemler ise sürüyor.

Adalet Bakanı Gürlek, "Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.