Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 6.Dönem Eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı

SONUÇ DUYURUSU



Yapılan açıklamada; "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayan 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi öğrencilerinin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 01-03 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmıştır." denildi.