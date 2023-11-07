Polis aracı denize düşmekten son anda kurtuldu

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.
Kaza, Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 20 polisi taşıyan servis otobüsü Çin Konsolosluğu'nun önünden hareket ettikten kısa süre sonra kontrolden çıktı.
Freni tutmadığı iddia edilen otobüs, önce park halindeki cipe ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Otobüs, şoförün son anda yaptığı manevrayla denize düşmekten kurtularak kaldırımda durdu.
Kazada otobüsteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polisleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.
Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı." dedi.
Ekiplerin, kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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