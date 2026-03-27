Polis aracı geçerken EYP patladı

Diyarbakır'da, Nevruz Caddesi kavşağında sivil polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. İncelemelerde; el yapımı patlayıcıyı (EYP) olaydan 12 dakika önce bir motosikletlinin yola bıraktığı belirlendi.

Diyarbakır Valiliği, patlayıcıyı bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında; "Uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.