Polis aracı geçerken EYP patladı
27.03.2026 04:37
Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında el yapımı bomba patladı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Valilik; doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmadığını açıkladı.
Diyarbakır'da, Nevruz Caddesi kavşağında sivil polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. İncelemelerde; el yapımı patlayıcıyı (EYP) olaydan 12 dakika önce bir motosikletlinin yola bıraktığı belirlendi.
Diyarbakır Valiliği, patlayıcıyı bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında; "Uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.