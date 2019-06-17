Antalya'da bir otomobil ile göreve giden polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.