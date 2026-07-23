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Polis aracı kaza yaptı. 2'si bekçi 3 yaralı

23.07.2026 02:51

Polis aracı kaza yaptı. 2'si bekçi 3 yaralı
Anadolu Ajansı
AA
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Kayseri'de polis aracının karıştığı kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.A.K. yönetimindeki otomobil, bekçi H.A.S.'nin kullandığı polis aracı ile çarpıştı.

 

Kazanın etkisiyle savrulan ve yan yatan polis aracının sürücüsü ile beraberindeki bekçi G.Ö. ve diğer araç sürücüsü yaralandı. Bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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