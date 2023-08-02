Polis aracı otomobile çarptı: 4 yaralı

Samsun'da sivil polis aracının önündeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Fener Plajı mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Deniz Ö.'nün kullandığı 55 SB 813 plakalı ekip otosu, Çarşamba'da öğretmenlik yaptığı öğrenilen Aynur Acar idaresindeki 55 AIH 84 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada ekip otosundaki polisler Deniz Ö., Ömer C. ve Serdar K. ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.