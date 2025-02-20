Polis aracında intihara kalkıştı! Gözaltına alınan sürücü kendini başından vurdu

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat K., "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan gözaltına alındı.



Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanındaki tabancayla başına ateş edip intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Murat K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Karaman Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtildi.