Polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ahmet Ali K. kaldırıldığı hastanede öldü.



Kaza akşam saatlerinde Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen polis aracı, tali yoldan çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralandı.

Ahmet Ali K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Barbaros A. ile Nadide K.'nin tedavileri devam ediyor.