Polis araçlarının tepe lambalarında 'Evde kal' uyarısı

Kars'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçların tepe lambalarına "Evde kal" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı 29.03.2020 - 13:22

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Kars Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kars-Ardahan kara yolundaki uygulama noktasında görevli ekipler, salgına karşı duyarlılığı artırmak, insanların evde kalmalarını sağlamak amacıyla tepe lambalarına "Evde kal" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirdi.

Sürücü ve yolcuları salgın konusunda bilgilendiren ekipler, alınan önlemler kapsamında evden çıkmamalarını istedi.

Belediye anons merkezinden de acil ihtiyaç olmadığı müddetçe evde kalınması anonsu yapıldı.

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