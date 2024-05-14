Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda da 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, bir süre sonra bağımlılık yaptığı belirtilen 7 adet lyrıca adlı ilaç 1 hassas terazi ve 4 bin 820 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.