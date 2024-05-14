Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli, baskını fark edip uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, uyuşturucu sattıkları belirlenen 23 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, baskını fark edip uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandı.

Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı - 1

Adreslerde yapılan aramalarda da 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, bir süre sonra bağımlılık yaptığı belirtilen 7 adet lyrıca adlı ilaç 1 hassas terazi ve 4 bin 820 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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