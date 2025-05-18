Polis bile şaşırdı: Kulaklıkla açılan gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Kapağın iç kısmının üst tarafına kablosuz kulaklığı sürten yunus polisi, torpido kısmının yaylı düzenekle açıldığını da tespit etti.

Bunun üzerine sürücünün üst aramasını yapan polis kokain ele geçirdi. GİZLİ BÖLME KABLOSUZ KULAKLIKLA AÇILDI Şüphelinin tedirgin hareketler sergilemesi, çelişkili ifadeler kullanması ve cep telefonunun açık kilit ekranında bir konuma gittiğini gören ekipler durumdan şüphelendi.

Araçtan indirilen sürücü Ömer K’nin (24), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

SATIŞA HAZIR KOKAİN VE ESRAR BULUNDU



Gizli bölmede yapılan incelemede 10 parça satışa hazır kokain, 24 parça esrar ve toplamda 73 bin 100 lira nakit para ele geçirdi.

Uyuşturucu ve nakit paraya el konulurken, şüpheli Ömer K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ömer K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.