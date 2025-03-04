Polis çatıda kıstırdı, şüpheli direndi! "10 sene yattım, bir daha yatamam"
Aksaray'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyle aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Kaçma girişiminde bulunurken polislere "Gelme abi, 10 sene yattım bir daha yatamam." diyen şüphelinin bir sonraki durağı cezaevi oldu.
Aksaray'da hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan aranan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan Y.E.'nin (37) müstakil bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Y.E.'nin evde olduğunu tespit eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon için düğmeye bastı.
Operasyon anında polislerin geldiğini fark eden Y.E. müstakil evin balkonundan hemen yanında bulunan kilerin çatısına çıkarak kaçmak istedi.
Kaçma girişimi sırasında Y.E ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı
"10 SENE YATTIM BİR DAHA YATAMAM"
Polis ekiplerinin teslim olması için ikna çabalarına, teslim olmayacağını belirterek karşılık veren Y.E., "10 sene yattım, gelme ağabey öldürürüm kendimi. Ben bir daha yatamam." dedi.
Polis ekiplerince müstakil evin etrafı tamamen sarılırken, kaçamayacağını anlayan Y.E. ekiplere teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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