Polis dakikalarca uğraştı: "Uyuyup kalmışım komiserim"

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda uzun süre park halinde bulunan araçta hareketsiz şekilde yatan kişinin durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçta hareketsiz halde duran A.Y'yi polis güçlükle uyandırdı.

A.Y. polislere "Uyuyup kalmışım komiserim" dedi.

Otomobilden indirilen A.Y'nin şüpheli hareketleri üzerine otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sigara paketine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

