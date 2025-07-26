Polis ekibine silahlı saldırı: 4 yaralı

Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların merkez Şehitkamil ilçesi Yeditepe mahallesinde saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.



Bu sırada polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.

Operasyonda 3 zanlı gasp ettikleri altınlarla yakalandı.



Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.