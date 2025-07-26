Polis ekibine silahlı saldırı: 4 yaralı
Gaziantep'te kuryeyi gasp edip 8 kilogram altın çalan şüpheliler, saklandıkları eve baskın yapan polis ekibine silahla ateş açtı. 4 polis yaralandı.
Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların merkez Şehitkamil ilçesi Yeditepe mahallesinde saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Bu sırada polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.
Operasyonda 3 zanlı gasp ettikleri altınlarla yakalandı.
Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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