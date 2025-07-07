Polis ekipleri kaza kaptı: iki yaralı

Adıyaman’da yunus polis ekibinin kullandığı motosikletin devrildi. Kazada, iki polis yaralandı.

Polis ekipleri kaza kaptı: iki yaralı

merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yunus motosikleti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan polis memurları H.A., ile R.A., yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...