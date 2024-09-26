Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler: "Seni yazdım"

Kastamonu'da 2 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekti, "Seni yazdım" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler: "Seni yazdım"

'da Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti.

İhbar yapılan bölgede bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden ekiplerine mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden biri polis ekiplerine silah çekerken, diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

T.D. ve M.E.D. gözaltına alınırken, arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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