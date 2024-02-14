Polis gelince birikmiş kirasını ödeyip evden ayrıldı

İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında bulunan eşyalı daire, geçen yıl yabancı uyruklu bir kişi tarafından kiralandı.

Kirayı 9 ay düzenli ödedikten sonra ödemelerini yapmayan ve çağrılara yanıt vermeyen kiracı, elektrik ve su faturalarının yanı sıra bina aidatını da ödemedi. Kastamonu'da bulunan ev sahibi, bina yöneticisini telefonla arayarak kiracıyla konuşmasını istedi.

Yönetici defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. Ev sahibinin arkadaşları da birkaç kez kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Kiracının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, bunun üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis eşliğinde çalınan kapı, kiracı tarafından bu kez açıldı. Ev sahibinin şikayetçi olmasını istemeyen kiracı, evden çıkma teklifini kabul etti. Gerekli belgeleri olduğu belirlenen kiracı, evi tutarken alınan depozitonun kirasına mahsup edilmesini istedi; biriken faturaları da cep telefonundan ödedi.

Hazırladığı eşyalarını çağırılan taksiye yükleyen kiracı evden ayrıldı. Ev sahibinin arkadaşı Erol Mutlu, "3 aydır kira ve aidat ödemiyor, kapıyı da kimseye açmıyormuş. Yönetici ev sahibini aramış. Biz de polisi aradık. Polis geldikten sonra kapıyı açtı eşyalarını aldı apar topar gitti. Borcu vardı kirayı ödememişti. Birkaç aylık kirası duruyordu faturalar duruyordu. Ev sahibi 'Yeter ki çıksın' dedi böylece çıkıp gitti. Polis gelmeseydi evi boşaltmıyordu. " diye konuştu.