Polis Haftası ne zaman kutlanacak? 2025 Polis Haftası tarihi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası her yıl düzenlenen program ve etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İşte, 2025 Polis Haftası tarihi...



POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?



Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.



Bu yıl Polis Haftası kapsamında yine çeşitli etkinlikler yapılacak.

