Polis Haftası ne zaman kutlanacak? 2025 Polis Haftası tarihi
Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar yapılacak. Kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek çalışmalar yapan emniyet görevlileri için anlamlı olan bu günün 2025 yılında ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Peki, Polis Haftası ne zaman?
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası her yıl düzenlenen program ve etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İşte, 2025 Polis Haftası tarihi...
POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?
Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.
Bu yıl Polis Haftası kapsamında yine çeşitli etkinlikler yapılacak.
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