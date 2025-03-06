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Polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan kadın Emniyet Müdürlüğü'nün Skorsky tipi helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapanan 'ın Bahçesaray ilçesinde, devlet hastanesne başvuran ve doğum tarihi yaklaşan bir kadın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, Kadının hastaneye ulaştırılması için Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait Skorsky , UMKE ekibiyle birlikte havalandı.

Bahçesaray'a ulaşan helikopter, hamile kadını refakatçisiyle birlikte alıp, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, hastaneye götürüldü. Kadının bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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