Polis iki ay boyunca adım adım izledi: İstanbul’da 12 milyonluk vurgun

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İstanbul’da 12 milyon liralık vurgun yapan kargo dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı.



İstanbul polisi, internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar gibi pahalı elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.



Polis ekipleri yaptıkları incelemede şebekenin İstanbul dışında ürün satan vatandaşlarla müşteri gibi irtibat kurduğunu ve “Sen ürünü İstanbul’da bir arkadaşına gönder. Biz ürün gelince parasını ödeyip ondan alırız.” sözleriyle mağdurları kandırdıklarını belirledi.

Dolandırıcılar iki ay boyunca polis tarafından izlendi

Kargoyu gönderen kişinin adını ve kimlik bilgilerini alan şüphelilerin bu bilgileri kullanarak, kargoyu alıp kayıplara karıştıkları belirlendi.



POLİS İKİ AY BOYUNCA İZLEDİ



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu öğrenilen A.G.’nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi