Polis ile şüphelilerin kovalamacası: Attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde üzerinde iki şüphelinin olduğu bir motosiklete "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan motosikleti ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler, yanındaki bir poşeti atıp kaçtı.

Şüpheliler yakalanırken poşeti açan ekipler içerisinde 139 gram esrar maddesi olduğunu belirledi.

Şüphelilere birçok suçtan dolayı dolayı toplam 67 bin 10 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edildi.