Polis, itfaiye, sağlık ekipleri kayıp kişi seferber oldu: Gerçek çıok başka çıktı

Bolu'da kendisinden haber alınamayan ve sabah iş yerine gelmeyen Anıl A.'nın arkadaşları, Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan evini kontrol etti.



Anıl A.'nın kapıyı açmaması üzerine iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracıyla dairenin camından eve giren polis ekipleri, Anıl A.'yı uyurken buldu.



Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A.'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.