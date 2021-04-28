Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Ağrı'da tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.



İddiaya göre, kent merkezindeki apart dairede polis memurları M.D. ile meslektaşı E.Ç. arasında tartışma çıktı.



M.D'nin silahla ateş açtığı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



E.Ç'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Zanlı M.D. ise polislerce gözaltına alındı.