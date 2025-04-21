Polis kimlik sordu, köprüden atlayıp arabanın üstüne düştü
Eskişehir'de polisin şüphelenip kimlik sorduğu adam, üst geçitten aşağı atladı. Ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir'de polisin kimlik sorduğu bir kişi, üst geçitten atladı.
Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Kartal Kavşağının üst kısmında meydana geldi.
1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na yakın olan kavşakta bekleyen Ahmet H. Ş.'nin durumundan şüphelenen sivil polis ekipleri, kimlik sorgusu için adamın yanına gitti.
Kendine yaklaşan ekipleri gören adam, panikleyerek köprüden aşağı yola atladı.
Bu sırada adam, çevreyolunun Ankara yönünde ilerleyen 26 AEB 114 plakalı aracın ön camına düşerek ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrasında yaralı şüpheli hakkında geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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