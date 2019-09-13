Rize'de, otomobilin polis kontrol noktasına çarptı.
Gece geç saatlerde merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında Beytullah Sancaktutan'ın (28) kullandığı otomobil durdurulmak istendi.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kontrol noktasındaki demir direğe çarptı.
Kazada, sürücü Beytullah ile otomobildeki Arafat Sancaktutan (23) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kontrol noktasındaki polisler yaptı.
Yaralılar, kontrol noktasına çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kontrol merkezine çarpan araç kaza yaptı
Anadolu AjansıTürkiye
Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi polis kontrol noktasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Rize'de, otomobilin polis kontrol noktasına çarptı.