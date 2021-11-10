Polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen teröristin İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu belirlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 11:19

Polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

2016'da 'teki polis lojmanlarına yönelik roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

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