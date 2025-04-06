Polis memuru çocukları kıramadı: Tek tek motora bindirdi

Adıyaman'da motosiklet ile devriye görevi yapan yunus polisi mahallede gördüğü çocukların yanında durarak onlarla bir süre sohbet etti.



Çocukların motosiklete binmek istediğini fark eden polis memuru, çocukları tek tek motosiklete bindirerek mahallede tur attırdı. Çocukların yüreklerine dokunan polis memuru, doyasıya eğlenmelerini sağladı.



Çocukların gözünde adeta bir kahraman gibi görünen polis memuru çocuklarla geçirdiği güzel zaman sonrası görevine kaldığı yerden devam etti.

