Polis memuru emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti

Bartın'dan Zonguldak yönüne seyreden Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, Akmanlar mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen R.D. idaresindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ağır yaralı olan polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti.



EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI



Kazaya karışan bir sürücü, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Araç ters yönden geldi, önümüze geldi. Önce başka araca çarptı, sonra da bize çarptı. Biz 5 kişiydik, yaralanan yok ama araçtaki sürücüler ve 1 kişi yaralanmış" diye konuştu.



Bartın Adliyesi'nde görevli olan polis memuru Kazım Kızıl'ın 4 gün sonra emekli olacağı ve emeklilik işlemleri için kente geldiği öğrenildi.



Mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret eden Kızıl'ın arkadaşlarıyla helalleşerek kentten ayrıldığı öğrenildi.