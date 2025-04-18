Polis memuru eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Olay, 15 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu'da meydana geldi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender Telli, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi evinde çıkan tartışma sırasında beylik tabancasıyla öldürdükten sonra polise teslim oldu.



Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ender Telli hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında son kez savunmalar dinledi.



Duruşmada kendisini savunan Ender Telli, mütalaaya katılmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Cinayeti planlamadığını ileri süren Telli, "İşlediğim suç dışında üzerime atılan diğer hiçbir suçlamaları kabul etmiyorum. Keşke olmasaydı, pişmanım." diye konuştu.



Sevgi Burçin Telli'nin annesi Y.E. de mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ender Telli'nin "nitelikli olarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan hiçbir tahrik hükümlerini ve diğer indirimleri uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Görülen davanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Adliye önünde yaşanan kavgayı polis ekipleri büyümeden ayırdı.