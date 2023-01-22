Özel harekatçı, polis eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kırşehir'de bir özel harekat polisi, meklektaşı olan boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü ardından da yaşamına son vermek istedi.



Antalya'da görev yapan özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına gitti.

Sokak ortasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Hüseyin Emre Yılmaz, tabanca ile eşine 10 el ateş edip kadını öldürdü.



Ardından intihar girişiminde bulunan Yılmaz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.