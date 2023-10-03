Polis memuru, eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

A.E.Ö., iddiaya göre bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.Ö. beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşunla yere yığıldı.



Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berberoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atütark Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Eski milli yüzücü Fehmi Kaan Berberoğlu. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memuru A.E.Ö. Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.