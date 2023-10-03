Polis memuru, eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi bir kadın, eski erkek arkadaşı polis tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Kurşunların hedefi olan yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö.(41), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu öğrenilen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu (46) ile sokakta karşılaştı.
A.E.Ö., iddiaya göre bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.Ö. beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşunla yere yığıldı.
Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berberoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atütark Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi.
Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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