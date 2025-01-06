Polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından, evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.



Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.