Polis memuru evinde ölü bulundu

Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz'dan (34) haber alamayan arkadaşları, sabah saatlerinde polis memurunun evine gitti.

İddiaya göre arkadaşları Yavuz’u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç polisin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk bulgular, Yunus Yavuz'un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Elazığ nüfusuna kayıtlı olan Yunus Yavuz’un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.