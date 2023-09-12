Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayda saldırganların ifadeleri ortaya çıktı

Kağıthane Hamidiye mahallesinde 25 Ağustos tarihinde polis memurları Hakan Telli'nin şehit olduğu olayda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.



Şüpheli Ozan Anacur’un ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Olayda hiçbir suçum yoktur, vatani görevini yapmış biriyim. Hiçbir Türk vatandaşı, Türk polisini kasten öldürmek istemez. Silahlardan haberim yoktur, Diyar köyden getirmiş satmak için. Kendisi benim kuzenim olur, ben kızdım kendisine. Hiçbir örgütle alakam yoktur, uyuşturucu madde satmıyorum, kimseyi öldürmedim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"ÖLEN KİŞİ OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Şüphelilerden Akın Arsakay olayla alakası olmadığını belirtti.



"Ölen kişi olayı gerçekleştirdi. Diyar beni arayıp çalışmak için çağırmıştı. Eve gittiğimde öyle silahların olduğunu gördüm, sonradan haberim oldu." diyen Arsakay, "Diyar’ın yanında kalmak zorunda kaldım, zor durumdaydım. Elime silah almadım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan ifadeleri alınan bazı şüphelilerin, atılı suçlamaları kabul etmediklerini, ele geçirilen uyuşturucuları kullanmak için aldıklarını, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savundukları da öğrenildi.



Bazı şüphelilerin ise savunmalarında, "Annemin mutfakta kullandığı hassas terazi vardır, o da benim değildir.", "Çiğ köfte dükkanımız vardı, hassas terazilerden biri oradan kalmıştır." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

