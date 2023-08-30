Polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden suç örgütüne Elazığ’da operasyon

Kağıthane’de uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda, Hakan Telli isimli polis memurunun şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar Elazığ’a uzandı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, olayın failleri olduğu tespit edilen Anucurlar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik kentte çalışma başlatıldı.



Ekiplerin bir adrese yaptığı baskında Ö.Ç. isimli kişi gözaltına alındı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul’a gönderildi.