Polis memuru kardeşlerine kurşun yağdırdı
Gaziantep'te alacak nedeniyle tartıştığı iki kardeşini beylik tabancasıyla vurup yaralayan polis memuru gözaltına alındı.
Gaziantep'te Pancarlı Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde öğle saatlerinde polis memuru Mesut K. (52) ile taksicilik yapan kardeşleri Mehmet K. (38) ve Murat K. (49) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada Mesut K., yanındaki beylik tabancasıyla iki kardeşine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yere yığıldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli polis memuru ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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