Polis memuru kaza kurbanı

Büyükçekmece’de motosikletiyle kaza yapan polis memuru Hüseyin Caymaz yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu S rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FFE 551 plakalı motosikletle seyir halinde olan Hüseyin Caymaz kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri kaza yapan motosikletlinin yaşamını yitirdiği belirledi.



Sürücünün Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memuru Hüseyin Caymaz olduğu belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caymaz’ın cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.