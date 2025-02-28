Polis memuru kaza kurbanı

İstanbul Büyükçekmece’de Hüseyin Caymaz isimli polis memuru motosikletiyle kaza yaptı. Caymaz, kazada yaşamını yitirdi.

Polis memuru kaza kurbanı

Büyükçekmece’de motosikletiyle kaza yapan memuru Hüseyin Caymaz yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu S rampası mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 FFE 551 plakalı motosikletle seyir halinde olan Hüseyin Caymaz kaza yaptı.

Polis memuru kaza kurbanı - 1 Kazanın meydana geldiği yer

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yapan motosikletlinin yaşamını yitirdiği belirledi.

Sürücünün Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memuru Hüseyin Caymaz olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caymaz’ın cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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