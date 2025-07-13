Polis memuru kaza kurbanı

Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda sabah saatlerinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Aydoğan Sukuşu’nun (31) kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole düştü.

Erdemli ilçesinde kaya parçalarına çarpan otomobilin motor kısmı hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sukuşu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İstirahatli olduğu için Mersin'de bulunduğu öğrenilen Aydoğan Sukuşu’nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.