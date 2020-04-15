Polis memuru kaza kurbanı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki otomobil, Galericiler Kavşağı'nda, Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada polis memuru Okşar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Yücer ile araçta bulunan Selimhan Kıral (21) ve Furkan Yıldız (22) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.



Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.