Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında iddiaya göre alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancasıyla akrabalarına ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç., R.Ç. ve Gülhan B. (61) yaralandı.