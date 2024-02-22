Polis memuru, komşusunu tabancayla vurdu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki bir sitede oturan polis memuru Burak A., bina girişinde bilinmeyen nedenle komşusu Recep K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada polis memuru Burak A., tabancayla Recep K.'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince gözaltına alınan Burak A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



OLAY KAMERADA



Olay anı ise binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga sırasında çevredekilerin ikiliyi ayırmaya çalıştığı ve Burak A.'nın komşusuna ateş ettiği görüldü.