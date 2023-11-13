Polis memuru motosiklet kazasında öldü

İstanbul Güngören'de motosikletle kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti.

Polis memuru motosiklet kazasında öldü

İstanbul Güngören'de motosikletiyle kaza yapan polis memuru öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 ZN 0854 plakalı motosikletiyle seyir halindeki polis memuru Şükrü Hareket, Tozkoparan Mahallesi Eşref Bitlis Alt Geçidi'nde kaza yaptı.

Kazada, Şükrü Hareket ile yanında bulunan Ersin D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru Şükrü Hareket, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Ersin D'nin Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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