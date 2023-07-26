Polis memuru, park yeri kavgasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

Kilis'te bir sitede otopark nedeniyle apartmanda iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü.



Olay saat 07.50 sıralarında Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kilis’te dolmuş şoförü H.Ö. ile polis memuru M.Y. arasında tartışma çıktı.



Polis memuru M.Y. beylik tabancası ile H.Ö.'ye birden fazla ateş etti.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, ağır yaralanan dolmuş şoförü H.Ö. Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

H.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis memuru M.Y. gözaltına alındı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin