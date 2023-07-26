Polis memuru, park yeri kavgasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

Kilis'te bir sitede komşu olan polis memuru ile dolmuş şoförü arasında otopark nedeniyle kavga çıktı. Polis memurunun beylik tabancasıyla vurduğu komşusu hayatını kaybetti.

Polis memuru, park yeri kavgasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

'te bir sitede otopark nedeniyle apartmanda iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü.

Olay saat 07.50 sıralarında Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kilis’te dolmuş şoförü H.Ö. ile polis memuru M.Y. arasında tartışma çıktı.

Polis memuru M.Y. beylik tabancası ile H.Ö.'ye birden fazla ateş etti.

Polis memuru, park yeri kavgasında kurşun yağdırdı: 1 ölü - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralanan dolmuş şoförü H.Ö. Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

H.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru M.Y. gözaltına alındı.

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