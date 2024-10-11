Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda, polis merkezinden kaçan zanlı kıstırılınca polisin silahını alarak Şeyda Yılmaz'a ateş edip polis memurunu şehit etmişti. Türkiye 'yi derinden yaralayan olayda saldırgan için istenen ceza belli oldu. Hakkında 26 ayrı kaydı olan suç makinası Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmıştı. Şüpheli Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu noktada gözaltına alındı. Ancak orada çıkan arbadede zanlı polisin silahını alarak Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı zanlı için iddianame hazırladı. İddianamede, farklı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSAN OLAY



22 Eylül 2023'te, hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Ümraniye'de bir polis merkezinden kaçtı. Şüpheli kısa süre içinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ın görev yaptığı noktada kıstırıldı ve gözaltına alınmaya çalışıldı. Ancak, arbede sırasında polisin silahını ele geçiren zanlı, memur Şeyda Yılmaz'a ateş ederek onu şehit etti.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Geçti'nin farklı suçlardan dolayı ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, geniş katılımlı bir törenle toprağa verilmişti.