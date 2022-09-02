Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.

Haberler - İHA 02.09.2022 - 09:58

Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

'da silahını temizlerken kendini vuran polis memuru yaralandı.

dün akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Tuzcuay Sokak'ta meydana gelen olayda, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli M.T. (30) isimli polis memuru kendisine ait silahı temizlerken kendisini vurdu.

Olayın ardından M.T. yaralı olarak Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme çalışması yaptı.

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